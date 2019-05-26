2019/05/26 | 11:53

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ خطوة برس صدقت محكمة تحقيق الموصل المختصة بالنظر في قضايا قسم الشؤون الداخلية في نينوى، اليوم الاحد، اعترافات متهم انتحل صفة ضابط.وذكر بيان لمجلس القضاء الأعلى أن “محكمة تحقيق الموصل صدقت اقوال متهم اعترف بانتحاله صفة ضابط برتبة نقيب”، مضيفا أنه “كان يتجول بسيارة نوع جكسارة لغرض ابتزاز المواطنين الأبرياء”.وأضاف البيان أنه

هناك تفاصيل اخرى بخصوص تصديق اعترافات منتحل صفة ضابط ابتز مواطنين في الموصل وكالة خطوة برس.

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