2019/05/26 | 11:53

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- متابعة/ خطوة برس أعلنت البحرية المكسيكية، عن تحطم طائرة هليكوبتر عسكرية شاركت في عمليات لمكافحة حريق غابات في وسط المكسيك ومقتل طاقمها المؤلف من خمسة جنود من البحرية فضلا عن مفتش من الهيئة الوطنية للغابات.وذكرت البحرية، أن “الطائرة، وهي من طراز إم.آي-17، سقطت على بعد نحو 89 كيلومترا شمالي مدينة جالبان دي سييرا بولاية

هناك تفاصيل اخرى بخصوص تحطم طائرة هليكوبتر عسكرية ومقتل طاقمها وسط المكسيك وكالة خطوة برس.

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