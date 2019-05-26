مجلس محافظة النجف الاشرف يعطل الدوام الرسمي ليوم غد تزامنا مع ذكرى إستشهاد الامام علي عليه السلام

2019/05/26 | 11:55

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- قرر مجلس محافظة النجف الاشرف تعطيل الدوام الرسمي ليوم غد الاثنين.

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