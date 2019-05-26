السجن سبع سنوات لوزير الثقافة الأسبق

2019/05/26 | 11:55

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- النبأ للأخبار/ كشفت دائرة التحقيقات في هيئة النزاهة، يوم الاحد، عن صدور حكم بالسجن بحق وزير الثقافة الأسبق، وذلك لاقترافه جريمة الإضرار العمدي بأموال ومصالح الجهة التي كان يعمل فيها.وذكرت الدائرة في بيان لها، محكمة جنايات الكرخ اصدرت حكما غيابياً بحق وزير الثقافة الأسبق يقضي بالسجن مدة سبع سنوات، وذلك لقيامه بإصدار أوامر بصرف أسلحة مختلفة بدون سبب مقنع، خلافا للضوابط".

واضاف البيان، أن "قرار الحكم الصادر في الثامن من شهر أيار الجاري، استناداً إلى أحكام المادة (340) من قانون العقوبات تضمَّن أيضاً فقرتي إصدار أمر القبض بحق المدان الهارب، وتأييد قرار حجز أمواله المنقولة وغير المنقولة".

واوضح ان "القرار أعطى الحق للمشتكي (وزارة الثقافة) بمراجعة المحاكم المدنية، للمطالبة بالتعويض بعد اكتساب الحكم الدرجة القطعية".



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