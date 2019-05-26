2019/05/26 | 11:56

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بحث المفتش العام لوزارة الداخلية السيد جمال الأسدي مع السفيرة الاسترالية الدكتورة جوان لونديز سبل تطوير التعاون المشترك في المجالات التي تخص مكافحة الفساد.وركز الاجتماع الذي عقد في مقر وزارة الداخلية على أهمية الاستفادة من الخبرات والتجارب الاسترالية المتطورة في الادارة ومكافحة الفساد.كما بحث الاجتماع دور مكتب المفتش العام في وزارة الداخلية وهيأة

هناك تفاصيل اخرى بخصوص مفتش عام الداخلية يلتقي السفيرة الاسترالية في بغداد ويبحث معها سبل التعاون المشترك وكالة صدى الاعلام للانباء.

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