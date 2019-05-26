الاعرجي يعلق على تمسك الكتل السياسية بترشيح ممثليها لشغل الهيئات والدرجات الخاصة

2019/05/26 | 11:56

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- سياسية- كلكامش برس؛ علق نائب رئيس الوزراء السابق بهاء الأعرجي، اليوم الأحد، على تمسك الكتل السياسية بترشيح ممثليها لشغل الهيئات المستقلة والدرجات الخاصة، محذرا من إنشاء “دويلات” داخل الدولة الواحدة.وقال الأعرجي في بيان تلقت “كلكامش برس” نسخة منه، انه “على جميع الكتل السياسية إن كانت تهدف لتحقيق للإصلاح السياسي وبناء الدولة على أُسس صحيحة ، إعطاء الحرية لرئيس الوزراء لإختيار رؤساء الهيئات المستقلة والدرجات الخاصة كونهم من يديرون مفاصل الدولة”.

وبين ان “تمسك الكتل السياسية بترشيح ممثليهم لشغل تلك المناصب بحجة إنهاء الدولة العميقة، يعني إننا سنكون أمام دويلات في داخل الدولة الواحدة”، مضيفا انه “لا بأس في تحقيق الشراكة العملية بين رئيس الوزراء ومختلف الكتل السياسية في تحديد الضوابط والأسس التي يتم من خلالها تقديم المرشحين لشغل تلك المناصب”.

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