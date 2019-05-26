2019/05/26 | 11:57

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ...

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (وزير خارجية "ايران" .. يحمل رسالة لــ "العراق" منذ وصوله "بغداد" .. هذا مضمونها) نشر أولاً على موقع (سكاي برس) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (وزير خارجية "ايران" .. يحمل رسالة لــ "العراق" منذ وصوله "بغداد" .. هذا مضمونها) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (سكاي برس).