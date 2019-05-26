وزير الهجرة يؤكد عزم الوزارة على الإسراع في صرف منحة المليون و500 ألف دينار لكافة الأسر النازحة

2019/05/26 | 11:57

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أكد وزير الهجرة والمهجرين نوفل بهاء موسى عزم الوزارة على الإسراع في صرف منحة المليون ونصف المليون دينار لكافة الأسر النازحة تشجيعاً لهم على العودة الى مناطقهم .وأوعز الوزير خلال زيارته لمخيم النبي يونس في النهروان برفقة عدد من اعضاء مجلس النواب ” بتشكيل لجنة خاصة تضم الكادر المتقدم في الوزارة لزيارة مخيم النبي […]

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