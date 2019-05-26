ظريف يثمن مواقف العراق الرامية لتهدئة أوضاع المنطقة وتجنب التصعيد

2019/05/26 | 11:57

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- {بغداد: الفرات نيوز} بحث وزير الخارجيَّة محمد علي الحكيم مع نظيره الإيرانيّ محمد جواد ظريف تطورات المنطقة وتجنبها من الصراع.

وأعرب الوزير الحكيم خلال اللقاء "عن رغبته في العمل على دعم، وتعزيز العلاقات بين بغداد وطهران بما يعكس خُصُوصيَّـتها، وستراتيجيتها، مُؤكّداً حرصه على تعزيز التعاون الثنائيِّ في مُختلِف المجالات بالمرحلة المقبلة لتحقيق المصالح المشتركة للبلدين في ضوء نتائج الزيارة التي قام بها الرئيس الإيراني حسن روحاني، وتفعيل ما تم الاتفاق عليه من مذكرات تفاهم مع الحكومة العراقية".وتبادل الجانبان الرؤى، والأفكار حول القضايا الإقليميَّة والدولـيَّة محلّ الاهتمام المُشترَك، كما تباحثا في تطوُّرات الأوضاع بالمنطقة، والتحدِّيات التي تواجهها، وضرورة دعم السلام، والاستقرار من خلال تضافر جميع الجُهُود.من جهته أكد ظريف حرص بلاده على تعميق أواصر العلاقات بين البلدين، معرباً عن شكره لمواقف العراق الرامية باتجاه الدفع بخيار التهدئة، وتجنب التصعيد بالمنطقة.انتهى

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