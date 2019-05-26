7 محافظات تعطل دوام الغد في ذكرى شهادة الإمام علي {ع}

2019/05/26 | 11:57

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- {بغداد: الفرات نيوز} أعلنت سبع محافظات، تعطيل الدوام الرسمي ليوم غد الأثنين في ذكرى استشهاد الامام علي عليه السلام.

وقررت الحكومات المحلية في محافظات النجف وكربلاء والبصرة وذي قار وميسان والديوانية وبابل تعطيل دوام الغد للمناسبة الدينية بإستثناء المشمولين بالامتحانات من المدارس والكليات والمعاهد.انتهىبواسطة..



حيدر الأسدي

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