2019/05/26 | 11:58

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بالفيديو..



حكم فرنسي يوقف المباراة من أجل إفطار لاعب

أثار الحكم الفرنسي رودي بوكييه الحدث في المباراة التي جمعت بين

نادي نيس وضيفه موناكو في الأسبوع الـ38 والأخير من الدوري الفرنسي،

عندما أوقف المباراة لإفطار لاعب مسلم.وقام الحكم رودي بوكييه بإيقاف اللقاء لمدة دقيقة من الشوط الأول،

من أجل كسر اللاعب يوسف عطال لاعب نيس صيامه بكمية من الماء، لكون

النجم الجزائري لعب صائما في هذه المباراة.

ويبدو أن حكم المباراة كان على علم مسبق بأن “عطال” دخل إلى ميدان

المباراة وهو صائم، ولذلك لم يتردد في إطلاق صافرة الإيقاف المؤقت،

عندما حان موعد إفطار اللاعب.

وحظيت بادرة الحكم رودي بوكييه بإعجاب كبير وإشادة واسعة من قبل

رواد مواقع التواصل الاجتماعي، الذين وجهوا تحية احترام كبيرة لهذا

الحكم.

وقدم “عطال” أداء قويا خلال المباراة وكان نجمها الأبرز، فقد صنع

الهدف الأول حين مرر عرضية قوية أمام مرمى الخصم، حاول أحد لاعبي

موناكو إبعادها فأسكنها في شباك ناديه.

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