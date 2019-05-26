2019/05/26 | 12:00

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- واسط / خطوة برس أعلنت مديرية شرطة واسط، اليوم الأحد عن ضبط إحدى سيطراتها سيارة حمل تنقل مشروبات كحولية بطريقة غير مشروعة في المحافظة.واكد بيان للشرطة تلقت “خطوة برس” نسخة منه إن “سيطرة مالح شوملي تمكنت من خلال التفتيش من ضبط سيارة حمل قام صاحبها بتحويرها لنقل مشروبات كحولية”.وأضاف البيان “تم إرسال العجلة

هناك تفاصيل اخرى بخصوص ضبط سيارة حمل تنقل “مشروبات كحولية” في واسط وكالة خطوة برس.

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