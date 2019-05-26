2019/05/26 | 12:00

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

مصدر الفيديو: yJz08wIkGB0

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (شاهد بالفيديو.. بماذا تحدث محافظ البصرة عن مستقبل تنفيذ المشاريع بالتعاون مع المجلس؟ #المربد) نشر أولاً على موقع (راديو المربد) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (شاهد بالفيديو.. بماذا تحدث محافظ البصرة عن مستقبل تنفيذ المشاريع بالتعاون مع المجلس؟ #المربد) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (راديو المربد).