2019/05/26 | 12:03

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اذا كنت ممن يقومون بشحن الهاتف المحمول عبر أجهزة الشحن المنتشرة في المطارات وغيرها من الأماكن العامة، فيجب عليك الحذر، لأن ذلك قد يشكل خطرا كبيرا عليك ويعرضك لمشكلات أمنية واجتماعية مستقبلا.وذكرت مجلة “فوربس” الأميركية أن توصيل الهاتف بأجهزة الشحن، التي تعمل بطريقة منفذ (USB)، سواء في المطارات أو المنافذ العامة قد تكون خطيرة جدا، إذ

هناك تفاصيل اخرى بخصوص شحن الهاتف في الأماكن العامة أخطر مما تتصور وكالة صدى الاعلام للانباء.

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