بسبب تمسك الكتل بمرشحيها..الأعرجي يحذر من دويلات داخل الدولة الواحدة

2019/05/26 | 12:03

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- حذر نائب رئيس الوزراء السابق بهاء الأعرجي، من / دويلات/ داخل الدولة الواحدة، في حال تمسكت الكتل السياسية بترشيح ممثليها لشغل هيئات المستقلة والدرجات الخاصة.وقال الأعرجي في بيان صحفي ان “على جميع الكتل السياسية إن كانت تهدف لتحقيق للإصلاح السياسي وبناء الدولة على أُسس صحيحة ، إعطاء الحرية لرئيس الوزراء لإختيار رؤساء الهيئات المستقلة […]

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