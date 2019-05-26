برلمان كردستان يُحدد موعد انعقاد جلسة انتخاب رئيس الإقليم

2019/05/26 | 12:03

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- العهد نيوز- بغداد

وجهت رئاسة برلمان كردستان، اليوم الأحد، دعوة إلى الأعضاء لحضور الجلسة المقبلة المقررة يوم الثلاثاء المقبل، الموافق 28-5-2019، والتي من المتوقع أن تشهد

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