بالفيديو – ريم البارودي تصغر أحمد سعد برد قوي.. وهذا ما كشفته عن زواجها منه ومحاولتها الانتحار!

2019/05/26 | 12:03

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

علّقت الفنانة ريم البارودي، خلال حوارها مع الكاتبة الصحافية فجر السعيد، عبر برنامج “غبقة سكوب” على قناة “سكوب”، على أزمتها السابقة مع طليقها الفنان أحمد سعد، موضحةً أن كل الأحداث التي مرت بها أصبحت “بايخة” وأن كل الأطراف المرتبطين بتلك الأزمة يتحدثون عنها في حلقاتهم، رغم أنه لا علاقة لها بهم الآن.

وأضافت أن سعد يسبب الأذى لنفسه فبالتالي لن يصعب عليه إيذاء الآخرين، قائلة: “الله يسامحك..



أنت طالع تاخد تارك مني في نفس البرنامج اللي أنا طلعت فيه، مش حلو إنك تقول عني ولو حتى اتجوزتني يوم واحد.



عيب”.

وردًا على حديث طليقها بأنها بكت عليه في برنامج “شيخ الحارة”، أكدت أنها لم تبكِ عليه بل على ما تعرّضت له وما مرت به بسببه، قائلة: “أنت ميتبكيش عليك، أنا كنت بعيط على نفسي”، موجهة اللوم للإعلامية بسمة وهبة لأنها كانت تتحدث عنها في أغلب الأسئلة مع طليقها وزوجته السابقة سمية الخشاب، مستطردة: “بعتب عليها لأنها مشافتش مني غير كل خير، زعلت منها لأن إنتي عارفة الحقيقة فازاي شيخ الحارة يقول اتجوزها 6 أيام؟..



أنا ما أذتكيش في حاجة أو ضايقتك..



أنتم كنتم بتعملوا حلقة تردوا على زوجته السابقة ولا قبل السابقة؟”.

وأكدت أن مرحلة سعد انتهت بشكل نهائي، قائلة: “لا يهمني زواجهما او انفصالهما او اي شيء عنهما وباتت التعليقات تضايقني”.

وأوضحت ريم أن بسمة تحدثت عنها في حلقات مع فنانين آخرين أيضا، واتهمتها بمحاولتها الانتحار بسبب أحمد سعد وسألت الفنانة وفاء عامر عن ذلك، بهدف الترويج للحلقة.

وتابعت: “الانتحار ده كفر وأنا مش صغيرة عشان أعمل كده..



اللي اتقال ده عيب..



وعشان كده وفاء اتعصبت عليهم وشتمت شيخ الحارة”.

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