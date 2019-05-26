السليمانية : 16 حادث مروري يسفر عن مقتل ثلاثة و20 جريح خلال اسبوع

2019/05/26 | 12:03

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة / بغداد ..أعلنت المديرية العامة للمرور في محافظة السليمانية، الاحد، عن مصرع ثلاثة اشخاص واصابة 20 شخصا جراء حوادث مرورية.وقالت المديرية العامة للمرور في بيان لها تلقت / المعلومة / نسخه منه , ان ” عدد الحوادث المرورية في حدود محافظة السليمانية وادارتي كرميان ورابرين بلغ 16 حادثا خلال الاسبوع الماضي” .[…]

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