2019/05/26 | 12:06

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/بغداد..كشف اتحاد العلماء المهتمين (Union of Concerned) أن ثاني أكسيد الكربون، يزيد من معدل نمو النبات، ما يكثر بدوره من انتشار غبار اللقاح في الجو و تؤثر التغيرات الموسمية على الكثير من البشر، خاصة موسم الحساسية الذي يسبب العطاس والحكة وانتفاخ الأنف.وبالإضافة إلى ذلك، فإن ارتفاع درجات الحرارة، الناجم عن زيادة مستويات ثاني […]

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (الكشف عن علاقة تغير المناخ بزيادة الحساسية) نشر أولاً على موقع (المعلومة) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (الكشف عن علاقة تغير المناخ بزيادة الحساسية) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (المعلومة).