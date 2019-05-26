وزير الخارجية يبحث مع نظيره الايراني تعزيز العلاقات بين بغداد وطهران

2019/05/26 | 12:11

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بحث وزير الخارجيَّة محمد علي الحكيم مع نظيره الايراني محمد جواد ظريف تعزيز العلاقات بين بغداد وطهران.وأعرب الحكيم حسب بيان للوزارة عن رغبته في العمل على دعم، وتعزيز العلاقات بين بغداد وطهران بما يعكس خُصُوصيَّـتها، وستراتيجيتها، مُؤكّداً حرصه على تعزيز التعاون الثنائيِّ في مُختلِف المجالات بالمرحلة المقبلة لتحقيق المصالح المشتركة للبلدين في ضوء نتائج […]

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