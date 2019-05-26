2019/05/26 | 12:12

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اعلن البنك المركزي العراقي، اطلاق مشروع اعادة تاهيل خمسة جسور في بغداد ضمن مبادرة “تمكين” التي تمولها المصارف الخاصة وشركات الصرافة، مبينا ان المشروع سينجز خلال اربعة اشهر.

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