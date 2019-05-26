التربية تكمل استعداداتها للامتحانات النهائية لمرحلتي الثالث متوسط والسادس الاعدادي

2019/05/26 | 12:12

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اعلنتْ وزارة التربية، اكمال استعداداتها للامتحانات النهائية لمرحلتي الثالث متوسط والسادس الاعدادي، مشيرة الى استخدامها الية لمنع الغش الالكتروني، .

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