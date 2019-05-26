ثنائي برشلونة يدعمان بقاء فالفيردي

2019/05/26 | 12:16

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/متابعة ..دعم ثنائي فريق برشلونة، إيفان راكيتيتش وجيرارد بيكيه، بقاء مدربهما إرنستو فالفيردي، على رأس القيادة الفنية للفريق بالموسم المقبل، رغم خسارة كأس ملك إسبانيا على يد فالنسيا.وخسر برشلونة لقب كأس ملك إسبانيا على يد فالنسيا، بالهزيمة 1-2، في المباراة النهائية التي جمعتهما بالمدينة الأندلسية إشبيلية.وقال راكتيتش في تصريحات صحفية عقب اللقاء: […]

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