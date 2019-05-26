واع/تفكيك 5 شبكات لترويج المخدرات في ديالى

2019/05/26 | 12:51

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

26/05/2019 12:41:00 PM |

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واع/مكتب ديالى/م.ع

أعلن قيادة شرطة محافظة ديالى، الاحد، عن بتفكيك 5 شبكات لترويج المخدرات في المحافظة واعتقال أفرادها خلال العام الحالي.وذكر المتحدث الاعلامي بإسم شرطة ديالى، العقيد غالب العطية في مقطع فيديوي إطلعت عليه (وكالة أنباء الاعلام العراقي/واع) إن القوات الامنية تمكنت هذا العام من تفكيك 5 شبكات لترويج المخدرات تنشط في مناطق متفرقة من محافظة ديالى مؤكداً اعتقال جميع أفرادها.وأشار العطية أن القيادة بدأت بتطبيق الأحزمة الشعبية التي تتمثل بفتح قنوات متعددة مع المواطنين للإبلاغ عن المروجين والمتعاطين مع ضمان بقاء سرية الهوية للمبلغين.

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