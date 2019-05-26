2019/05/26 | 12:51

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روحاني: خامنئي خولني قيادة الحرب الاقتصادية ضد الولايات المتحدة

يتبع .........

بغداد اليوم - بغداد

قال عضو لجنة العلاقات الخارجية في البرلمان النائب ظافر العاني، الأحد، 26 أيار، 2019، إن ايران تعاني اقتصادياً ومستعدة للمضي بأسوا الخيارات، فيما بين أنه كان حاضراً في اللقاء الذي جمع رئيس مجلس النواب محمد الحلبوسي، مع وزير الخا

بغداد اليوم - متابعة

كشف النائب سامي المسعودي، الأحد، 26 أيار، 2019، إن تحالفي الاصلاح والبناء خولا رئيس مجلس الوزراء عادل عبد المهدي بإختيار رؤساء اهم 3 هيئات مستقلة هي "النزاهة والرقابة المالية والبنك المركزي".

وذكر المسعودي وهو

بغداد اليوم - ديالى

أكد قائد شرطة ديالى اللواء فيصل العبادي، الأحد، 26 أيار، 2019، انطلاق عملية تعقب للخلايا النائمة ذات بعد استخباري داخل المحافظة.

وقال قائد شرطة ديالى اللواء فيصل العبادي في حديث لـ(بغداد اليوم)، إنه "في اطار مساعينا لتع

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