2019/05/26 | 12:54

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- متابعة/ خطوة برس أعلن أحد نشطاء حماية البيئة في بريطانيا عن عودة القط الإنجليزي البري، على الرغم من إعلان انقراض هذا الحيوان منذ القرن التاسع عشر، وفق ما ذكرت وسائل إعلام بريطانية، الأحد.وقال الناشط البيئي ديريك غاو، إن 3 مجموعات من القطط البرية الإنجليزية بدأت بالظهور مجددا، بعد اختفائها منذ ما يزيد عن 150

هناك تفاصيل اخرى بخصوص القط “الشرس” يعود بعد 150 عاما من انقراضه وكالة خطوة برس.

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