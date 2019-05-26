“سناب شات” تقع في ورطة التجسس على المستخدمين

2019/05/26 | 12:54

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- متابعة / خطوة برس يواجه عدد من موظفي تطبيق “سناب شات” اتهامات بالتجسس على المستخدمين، من خلال إساءة استخدام “الأدوات الداخلية”، وفق ما نقلت صحيفة “ذا صن” البريطانية.وقال المصدر إن موظفي “سنابشات” بإمكانهم الوصول إلى ميزة تسمى “SnapLion”، التي تم تصميمها في الأصل لجمع المعلومات عن المستخدمين بناء على أمر من سلطات القانون، مضيفا

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