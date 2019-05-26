يوفيتش يصدم ريال مدريد ويكشف وجهته المفضلة

2019/05/26 | 12:54

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- شفق نيوز/ نقلت صحيفة ماركا الإسبانية تصريحات على لسان الصربي لوكا يوفيتش مهاجم إينتراخت فرانكفورت الألماني والمرتبط بالانتقال إلى ريال مدريد خلال سوق الانتقالات الصيفية.

وتحدث لوكا يوفيتش عن الدوريات التي تناسب طريقة لعبه ويحب أن ينضم إليها والمنافسة فيها يوماً ما بعيداً عن اللعب مع إينتراخت فرانكفورت في الدوري الألماني.

وخص لوكا يوفيتش في تصريحاته الحديث عن الدوري الإنكليزي والإيطالي دون التعليق عن إمكانية لعب في الدوري الإسباني على الرغم من ارتباطه الشديد بالانتقال إلى ريال مدريد هذا الصيف.

وصرح الصربي لوكا يوفيتش مهاجم إينتراخت فرانكفورت قائلاً "على المستوى البدني فالأمر مطلوب جداً في الدوري الألماني، اللعب في البوندسليغا يتطلب القوة".

واستدرك يوفيتش "بعد اللعب أمام تشيلسي وإنتر ميلان في الدوري الأوروبي، أحببت أكثر فكرة اللعب في الدوري الإنكليزي والإيطالي وأعتقد أنهما المفضلان لي بسبب طريقة لعبي".

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