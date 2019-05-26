“انستجرام” يسرب أرقام الهواتف وعناوين البريد الإلكتروني

2019/05/26 | 12:56

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/متابعة ..ذكر أحد الباحثين المتخصصين في تكنولوجيا المعلومات، إن موقع التواصل الاجتماعي “إنستجرام” سرب بيانات الاتصالات الخاصة بعدد كبير من المستخدمين بما فيها أرقام هواتفهم وعناوين بريدهم الإلكتروني.ونقل موقع “سي نت دوت كوم” المتخصص في موضوعات التكنولوجيا عن “ديفيد ستاير” خبير البيانات أنه تم رصد كود المصدر لحسابات بعض مستخدمي “إنستجرام” بما في […]

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