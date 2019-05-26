2019/05/26 | 12:57

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أثار الشاب المصري مينا مسعود ضجة كبيرة في مصر والعالم أجمع، بعد أن وقع اختيار شركة ديزني عليه، لتجسيد شخصية “علاء الدين” في النسخة الجديدة من الفيلم الكلاسيكي، إلى جانب نجم هوليوود ويل سميث.ولاقت الرسالة التي وجهها مسعود لجمهوره باللغة العربية، والتي حثهم فيها على مشاهدة الفيلم الذي بدأ عرضه الأربعاء، رواجا كبيرا على وسائل التواصل

هناك تفاصيل اخرى بخصوص مينا مسعود مصري يدخل العالمية من أوسع أبوابها وكالة صدى الاعلام للانباء.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (مينا مسعود مصري يدخل العالمية من أوسع أبوابها) نشر أولاً على موقع (وكالة صدى الاعلام) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (مينا مسعود مصري يدخل العالمية من أوسع أبوابها) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (وكالة صدى الاعلام).