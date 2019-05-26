الحشد الشعبي يشكل غرفة عمليات لحماية المحاصيل الزراعية في سهل نينوى

2019/05/26 | 12:57

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- شكل اللواء 30 في الحشد الشعبي, الاحد, غرفة عمليات لحماية المحاصيل الزراعية في سهل نينوى.وقال مسؤول عمليات اللواء 30 في الحشد الشعبي سامي بكتدش ان ” اللواء 30 شكل غرفة عمليات لحماية المحاصيل الزراعية في قرى سهل نينوى “, لافتا الى ان “هذه الخطة وضعت بعد ورود معلومات استخبارية عن مخطط داعش لحرق المحاصيل

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