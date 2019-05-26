ميسان تعطل الدوام الرسمي ليوم غد الاثنين

2019/05/26 | 12:57

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- قرر مجلس محافظة ميسان تعطيل الدوام الرسمي لدوائر الدولة كافة ليوم غد الأثنين.

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