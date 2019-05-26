السيد السيستاني يرفض علاج عقيلته في مستشفى خاص او خارج العراق ويصر على علاجها بجناح عام بمستشفى الصدر

2019/05/26 | 12:57

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أكدت مصادر مقربة من المرجع الأعلى السيد علي السيستاني، ان مكتبه تلقى اتصالات من مستشفيات حكومية واهلية شهيرة من داخل العراق وخارجه تعرض تكفل علاج عقيلة المرجع الاعلى التي تتعرض لانتكاسة صحية منذ مدة.

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