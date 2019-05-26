أردوغان وورقة أوجلان في معركة إسطنبول

2019/05/26 | 12:59

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- قالها الرئيس التركي أردوغان سابقاً، من يفز بإسطنبول يربح تركيا..ولذلك لم يقبل بخسارتها، وقرّر إعادة الانتخابات البلدية فيها، بعد طعون قدّمها

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