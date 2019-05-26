2019/05/26 | 13:00

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

شرطة ديالى تعلن إنطلاق عملية "الحساب" لتعقب الخلايا النائمة

أعلن قائد شرطة ديالى اللواء فيصل العبادي انطلاق عملية تعقب

للخلايا النائمة ذات بعد استخباري داخل المحافظة.

العبادي أوضح أن العملية تأتي ضمن إطار تعزيز الاستقرار الامني بشكل

اكبر داخل المدن والارياف ومواجهة الخلايا النائمة المرتبطة بداعش

لكشفها واعتقال افرادها ، واضاف أن المعركة مع الارهاب لم تنتهِ في

ظل وجود فلول مبعثرة تنشط بشكل خلايا نائمة تحاول بين مدة وأخرى

استهداف الأبرياء ، مؤكداً أن داعش الإرهابي لا يسيطر على شبر من

أراضي ديالى.

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