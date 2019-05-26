2019/05/26 | 13:00

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ خطوة برس أعلنت مديرية الاستخبارات العسكرية، الأحد، الإطاحة بناقل الانتحاريين في قضاء مخمور.وذكرت المديرية في بيان تلقت “خطوة برس” نسخة منه، ان “مفارز مديرية الاستخبارات العسكرية في الفرقة 14 تمكنت وبالتعاون مع أستخبارات فوج أستطلاع الفرقة وأستناداً إلى معلومات أستخبارية دقيقة من الاطاحة بأحد الإرهابيين المسؤولين عن نقل الانتحاريين وتأمين ملاذات أمنة لهم

هناك تفاصيل اخرى بخصوص الاستخبارات العسكرية تطيح بناقل الانتحاريين في مخمور وكالة خطوة برس.

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