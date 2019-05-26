2019/05/26 | 13:03

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أكدت مصادر مقربة من المرجع الأعلى السيد علي السيستاني، ان مكتبه تلقى اتصالات من مستشفيات حكومية واهلية شهيرة من داخل العراق وخارجه تعرض تكفل علاج عقيلة المرجع الاعلى التي تتعرض لانتكاسة صحية منذ مدة.وأضافت المصادر ، ان “السيد السيستاني أصر ان تبقى تتلقى العلاج في مستشفى الصدر العام في النجف الاشرف، وفي القسم العام

هناك تفاصيل اخرى بخصوص السيد السيستاني يرفض علاج عقيلته في مستشفى خاص او خارج العراق وكالة صدى الاعلام للانباء.

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