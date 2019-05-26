قط “شرس” يعود بعد 150 عاما من إعلان انقراضه في بريطانيا

2019/05/26 | 13:04

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/متابعة ..أعلن أحد نشطاء حماية البيئة في بريطانيا ،الاحد، عن عودة القط الإنجليزي البري، على الرغم من إعلان انقراض هذا الحيوان منذ القرن التاسع عشر، وفق ما ذكرت وسائل إعلام بريطانية.وقال الناشط البيئي ديريك غاو، إن 3 مجموعات من القطط البرية الإنجليزية بدأت بالظهور مجددا، بعد اختفائها منذ ما يزيد عن 150 عاما، […]

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