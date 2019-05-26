2019/05/26 | 13:05
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)- العهد نيوز- بغداد
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صدقت محكمة التحقيق المركزية في رئاسة استئناف بغداد الرصافة الاتحادية اقوال 4 متهمين عن جريمة قتل طبيب التخدير والذي يعمل في مستشفى الكاظمية
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (تصديق اعترافات 4 متهمين قتلوا طبيب في الشعلة) نشر أولاً على موقع (العهد نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
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