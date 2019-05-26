تصديق اعترافات 4 متهمين قتلوا طبيب في الشعلة

2019/05/26 | 13:05

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- العهد نيوز- بغداد

صدقت محكمة التحقيق المركزية في رئاسة استئناف بغداد الرصافة الاتحادية ‏اقوال 4 متهمين عن جريمة قتل طبيب التخدير والذي يعمل في مستشفى الكاظمية

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