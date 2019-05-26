2019/05/26 | 13:05

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- العهد نيوز – بغداد

أكد عضو لجنة الأمن والدفاع النيابية كريم عليوي، قدرة القوات الأمنية والحشد الشعبي على تأمين كافة المحافظات الغربية.





وقال عليوي في حديث

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