يوفنتوس يعثر على بديل بارزالي في توتنهام

2019/05/26 | 13:06

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

بارزالي

يبدو أن توتنهام الإنجليزي، بات هدفًا ليوفنتوس ليس على صعيد القيادة الفنية فقط، وإنما على صعيد اللاعبين.

موقع “كالتشيو ميركاتو” الإيطالي نشر تقريرًا أكد خلاله أن يوفنتوس وضع توتنهام نصب أعينه من أجل تحقيق أهدافه في الموسم الجديد.

وأضاف التقرير أن فابيو باراتيتسي، المدير الرياضي ليوفنتوس، مهتم للغاية بالحصول على خدمات البلجيكي توبي ألديرفيريلد، مدافع الفريق اللندني، من أجل تدعيم دفاع البيانكونيري بعد اعتزال أندريا بارزالي.

ويأتي ذلك بعدما عقد باراتيتسي مباحثات مع مسؤولي توتنهام، من أجل التعاقد مع ماوريسيو بوكيتينو المدير الفني الحالي للسبيرز، لتدريب السيدة العجوز.

ويرى باراتيتسي أن ألديرفيريلد، لديه من الخبرات سواء في البريميرليج أو بمنتخب بلجيكا، ما يجعله قادرًا على قيادة دفاع اليوفي، بالإضافة إلى أن الصفقة لن تكلف النادي الكثير في ظل تبقي موسما واحدا في عقده.

لكن من المتوقع أن يواجه يوفنتوس منافسة شرسة للغاية من قبل عدة أندية أبرزها مانشستر يونايتد وآرسنال، فالأول عينه على ألديرفيريلد، منذ الموسم الماضي، وجدد اهتمامه به هذا الموسم في ظل رغبة أولي جونار سولسكاير، المدير الفني في تجديد خط الدفاع.

أما آرسنال فيسعى لتقوية خط دفاعه، بعدما تعرض لهزات عديدة طوال الموسم.

المصدر : كووورة

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