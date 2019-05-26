القبض على “ناقل الانتحاريين” في مخمور

2019/05/26 | 13:08

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- امنية- كلكامش برس؛ اعلنت مديرية الاستخبارات العسكرية، اليوم الاحد، القبض على “ناقل الانتحاريين” في قضاء مخمور بالموصل.وقالت المديرية في بيان تلقت “كلكامش برس” نسخة منه، إن “مفارز مديرية الاستخبارات العسكرية في الفرقة 14 وبالتعاون مع أستخبارات فوج أستطلاع الفرقة وأستناداً إلى معلومات أستخبارية دقيقة تمكنت من الاطاحة بأحد الإرهابيين المسؤولين عن نقل الانتحاريين وتأمين […]

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