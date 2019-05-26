الكهرباء: المحطات الجديدة في البصرة تدخل الخدمة الشهر المقبل

2019/05/26 | 13:08

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الاقتصاد نيوز ـ بغداد

كشفت وزارة الكهرباء، الأحد، أن المحطات الجديدة في البصرة وربطها بالشبكة الوطنية ودخولها الخدمة سيبدأ من الشهر المقبل.

وقالت علا التميمي من إعلام وزارة الكهرباء، إن اكتمال مشاريع محطة الرميلة الاستثمارية ونصب محطة ذاتية في محطة البصرة سيسهم في حل الاختناقات وتزويد الشبكة الوطنية بـ250 ميجاواط، وفقاً لوكالة الأنباء العراقية (واع).

وأضافت التميمي، أن وفداً هندسياً وفنياً زار محافظة البصرة واطلع على احتياجات المحطات الإنتاجية ومشاريع النقل، ومنها محطة شط البصرة بقدرة 750 ميجاواط ومحطة النجيبية الغازية والبدء بصيانتها كمشاريع وقدرات متزايدة.

وأوضحت التميمي، أن إنتاج محافظة البصرة الحالي من الطاقة الكهربائية هو 3165 ميجاواط، وأنه وبعد اكتمال جداول الصيانات ستدخل قدرة إنتاجية إضافية بقيمة 600 ميجاواط.

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