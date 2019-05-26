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صفقة القرن… قراءة في دلالات الوثيقة المسرّبة


صفقة القرن… قراءة في دلالات الوثيقة المسرّبة
2019/05/26 | 13:09
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)- تعددت الروايات والتسريبات والمقترحات لخطة السلام الأميركية، والتي تختصر في ما بات يعرف بـ “صفقة القرن”، لكن التسريب الأخير والأهم جاء في

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