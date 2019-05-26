2019/05/26 | 13:13

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أكدت وزارة الكهرباء اليوم الاحد، ان المحطات الجديدة في البصرة وربطها بالشبكة الوطنية ودخولها الخدمة سيبدأ من الشهر المقبل. وقالت علا التميمي من اعلام وزارة الكهرباء في تصريح خاص لوكالة الانباء العراقية (واع) واطلعت عليه وكالة صدى , ان ” اكتمال مشاريع محطة الرميلة الاستثمارية ونصب محطة ذاتية في محطة البصرة سيسهم في حل الاختناقات

هناك تفاصيل اخرى بخصوص وزارة الكهرباء:المحطات الجديدة في البصرة ستدخل الخدمة الشهر المقبل وكالة صدى الاعلام للانباء.

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