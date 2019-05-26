إنجاز قانون المحكمة الاتحادية

2019/05/26 | 13:16

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أكدَ نائب رئيس اللجنة القانونية النيابية محمد الغزي اكتمال قانون المحكمة الاتحادية بعد وضع اللمسات الاخيرة لعرضه امام التصويت بعد عطلة العيد مباشرة, مشيرا الى ان جميع الكتل السياسية متفقة على الصيغة النهائية للقانون.

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