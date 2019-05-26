استعدادا للموسم الزراعي.. الهندسة العسكرية للحشد تشرع بكري 46 كم من شبكات مبازل قضاء المدائن

2019/05/26 | 13:16

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- شرعت الهندسة العسكرية للحشد الشعبي, الاحد, بحملة تنظيف وكري للأنهر والمبازل ضمن شعبة قضاء المدائن جنوب شرق العاصمة بغداد.وقال مدير شبكة الموارد المائية لقضاء المدائن مناف محمود في تصريح لموقعنا ان "آليات الهندسة العسكرية للحشد بالتعاون مع وزارة الموارد المائية شرعت بكري الأنهر والمبازل ضمن شعبة قضاء المدائن جنوب شرق العاصمة بغداد بواقع 46كم ...

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