الحشد الشعبي يشكل غرفة عمليات لحماية المحاصيل الزراعية في سهل نينوى (فيديو)

2019/05/26 | 13:16

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- شكل اللواء 30 في الحشد الشعبي, الاحد, غرفة عمليات لحماية المحاصيل الزراعية في سهل نينوى.وقال مسؤول عمليات اللواء 30 في الحشد الشعبي سامي بكتدش ان " اللواء 30 شكل غرفة عمليات لحماية المحاصيل الزراعية في قرى سهل نينوى ", لافتا الى ان "هذه الخطة وضعت بعد ورود معلومات استخبارية عن مخطط داعش لحرق المحاصيل ...

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