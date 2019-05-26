2019/05/26 | 13:17
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)- بغداد/ SNG- أبدى المفتش العام لوزارة التخطيط ماهر حسين البياتي، اليوم الاحد، استغرابه الشديد مما ذكره الاعلامي احمد ملا طلال في برنامجه بالحرف الواحد مساء السبت.
ونفى البياتي في تصريح صحفي ، ما ذكره الملا طلال جملة وتفصيلا، مؤكدا “ما زلت أمارس مهام اعمالي الوظيفية، ولم اغادر بغداد خلال الايام الماضية، ولم يحدث اي شيء مما ...
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (مفتش وزارة التخطيط: سأقاضي الملا طلال) نشر أولاً على موقع (SNG الاخبارية) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
ونفى البياتي في تصريح صحفي ، ما ذكره الملا طلال جملة وتفصيلا، مؤكدا “ما زلت أمارس مهام اعمالي الوظيفية، ولم اغادر بغداد خلال الايام الماضية، ولم يحدث اي شيء مما ...
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (مفتش وزارة التخطيط: سأقاضي الملا طلال) نشر أولاً على موقع (SNG الاخبارية) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
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