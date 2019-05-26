نائب عن سائرون : سيكون لنا موقف من “التهجم الوقح” على الصدر

2019/05/26 | 13:17

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/SNG- استنكر النائب عن تحالف سائرون محمد الغزي، اليوم الاحد، ما اسماه بـ”التهجم الوقح” على زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر، من قبل بعض السياسيين في محافظة الديوانية.وقال الغزي في بيان تلقت /SNG/،نسخة منه “ندين ونستنكر وبأشد العبارات لتطاول بعض الشخصيات المحسوبة على العمل السياسي في محافظة الديوانية، في محادثات عبر برنامج (واتساب) مسربة، بالتجاوز ...

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